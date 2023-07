Bce: Martusciello (Fi), ‘noi in sintonia con Pe, rischiamo rescessione’

Luglio 27, 2023

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “La Bce non è in più in sintonia con il Parlamento europeo. L’ennesimo rialzo dei tassi di interesse avvenuto oggi è in contrasto con le assicurazioni fornite in occasione dell’ultimo dialogo monetario in commissione economica”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo (Fi-Gruppo Ppe), Fulvio Martusciello.

“Così facendo – aggiunge Martusciello – si danneggiano le imprese e per le giovani coppie diventa impossibile comprare casa, non potendo permettersi mutui così alti. Rischiamo stagnazione e recessione”, conclude Martusciello.