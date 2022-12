Bce: Meloni, ‘rispettiamo autonomia, sarebbe meglio evitare scelte peggiorative’

Dicembre 29, 2022

Roma, 29 dic (Adnkronos) – “La Banca centrale ha la sua autonoma, la rispettiamo. Se su qualcosa non si è d’accordo è normale dire come la si pensa. Per come la vedo io, sarebbe meglio evitare scelte peggiorative. Soprattutto sarebbe utile gestire bene la comunicazione sulle scelte che si fanno, altrimenti si rischia di generare non panico ma fluttuazioni sul mercato che vanificano il lavoro dei governi”. Lo ha detto Giorgia Meloni.

“Sul tema dell’aumento dei tassi ci eravamo messi al sicuro, nella legge di Bilancio avevamo tamponato la situazione”, ha aggiunto la premier.