Bce: Orlando, ‘prevalgono falchi, inflazione non si combatte con ricette monetariste’

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Nella Bce continua a prevalere la linea dei falchi. Non è una buona notizia per l’Italia dove l’impatto sul debito, sull’economia reale e sui mutui rischia di farsi sentire con maggiore forza. Come ormai dicono molti economisti, questa inflazione non può essere contrastata solo con le ricette monetariste. Occorrono politiche industriali comuni a livello europeo, ad esempio, per favorire la transizione energetica la riduzione dei prezzi dell’energia, e interventi sugli squilibri e le speculazioni che hanno accentuato la crescita dei prezzi”. Lo scrive su Facebook il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando.