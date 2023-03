Bce: per Eurozona riviste stime 2023, Pil +1% e inflazione al 5,3%**

Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – Nella riunione del Consiglio Direttivo appena conclusa sono state presentate le nuove proiezioni macroeconomiche degli esperti della BCE che per l’inflazione vedono un dato rivisto al ribasso soprattutto per effetto del minore contributo delle quotazioni energetiche: ora l’Eurotower stima una inflazione in media al 5,3% nel 2023, al 2,9% nel 2024 e al 2,1% nel 2025. Anche se – si precisa – le pressioni di fondo sui prezzi restano intense”.

Anche “le proiezioni per la crescita nel 2023 sono state corrette al rialzo nello scenario di base, collocandosi in media all’1,0% per effetto sia del calo delle quotazioni energetiche sia della maggiore tenuta dell’economia al difficile contesto internazionale. Gli esperti della BCE si attendono poi che la crescita aumenti ancora all’1,6% sia nel 2024 sia nel 2025, sostenuta dal vigore del mercato del lavoro, dal miglioramento del clima di fiducia e dalla ripresa dei redditi reali”. Si tratta per il dato 2024 e 2025 di una crescita “inferiore rispetto alle proiezioni di dicembre, di riflesso alla politica monetaria più restrittiva”.

Le proiezioni tuttavia, si spiega, sono state “ultimate agli inizi di marzo, prima delle recenti tensioni emerse nei mercati finanziari”, tensioni che “comportano pertanto ulteriore incertezza riguardo alle valutazioni dello scenario di base per l’inflazione e la crescita”.