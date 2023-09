Bce: Ricchiuti (Fdi), ‘indispensabile cambiare marcia in Europa’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Non va bene tassare una tantum gli extraprofitti, perché a pagare sono le banche. Va benissimo aumentare ancora il costo del denaro, poiché a pagare sono i cittadini. Ecco la ferrea logica di Lagarde spiegata facile. E, mentre la Bce alza ulteriormente il tasso al 4,5%, il Banco Santander annuncia la totale chiusura delle sue filiali italiane. Settecentosettantotto dipendenti a spasso mentre le banche ingrassano con profitti stellari e i conti correnti rendono zero. Finanche la corte di Luigi XVI era più attenta ai bisogni della gente. Altro che mangino brioches, fra un po’ ci faranno mangiare i ratti. Ecco perché è indispensabile cambiare marcia in Europa per non ritrovarci la stessa maggioranza, le stesse furie ideologiche green e lo stesso menefreghismo sulla sofferenza dei cittadini in difficoltà”. Lo dichiara Lino Ricchiuti, vice responsabile del dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d’Italia.