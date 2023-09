Bce: Ronzulli (Fi), ‘politica aumento dei tassi miope e a danno dei cittadini’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Prosegue la politica miope e a danno dei cittadini da parte della Bce, con l’ennesimo, inspiegabile, aumento dei tassi. In questo modo saranno molto più costosi i prestiti e i mutui, con un aumento delle rate di quelli a tasso variabile che colpirà quelle famiglie che stanno già facendo enormi sacrifici per far fronte agli impegni economici assunti. Diminuiranno i consumi, aumenteranno i risparmi, il denaro non circolerà e l’economia rischia di ristagnare. Davvero un bel risultato…”. Così, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.