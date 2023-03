Bce: Schnabel, nonostante QT bilancio Eurowoter non tornerà a livelli pre-crisi**

Marzo 27, 2023

Roma, 27 mar. -(Adnkronos) – Nonostante il QT – ovvero il ‘quantitative tightening’ avviato da luglio 2022 – “le dimensioni del bilancio della Bce non torneranno ai livelli osservati prima della crisi finanziaria globale”. Lo afferma Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce in un intervento della Columbia University di New York ricordando che “al suo picco nel 2022, l’Eurosistema deteneva attività di politica monetaria corrispondenti a circa il 56 per cento del PIL dell’area dell’euro. Si trattava di un livello ‘importante’ sia dal punto di vista storico che nel confronto internazionale” frutto di una espansione iniziata come “risposta al contesto di bassa inflazione prevalente all’indomani della crisi del debito sovrano dell’area dell’euro”.

“Ma dallo scorso luglio – ricorda l’economista tedesca – la crescita del bilancio si è arrestata quando abbiamo terminato gli acquisti netti nell’ambito del programma di acquisto di attività e si prevede che il nostro bilancio subirà un calo significativo nei prossimi anni, riducendo così la liquidità in eccesso”.

La Schnabel ha spiegato che alla Bce “stimiamo che l’eccesso di liquidità aumenterà essere completamente assorbito entro il 2029”.