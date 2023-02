Bce: Visco, ‘su rialzi tassi attenti a non andare troppo oltre’**

Febbraio 24, 2023

Roma, 24 feb. – (Adnkronos) – Con i ritocchi decisi nell’ultimo anno la Bce ha condotto complessivamente “un rialzo di 300 punti ma che partiva da tassi negativi, entro un anno il tasso reale sarà circa a zero: francamente, non è qualcosa di cui preoccuparsi, ma dobbiamo stare attenti a non andare troppo in avanti”. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco intervistato dalla emittente CNBC-TV18 a margine del vertice dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G20, in corso a Bangalore in India.

Nelle decisioni in Consiglio direttivo, auspica, “dobbiamo essere cauti e determinati”. Ma – sottolinea Visco -“anche se abbiamo già indicato per marzo un rialzo da 50 punti, abbiamo anche detto che decideremo nelle singole riunioni, sulle base delle indicazioni disponibili” .