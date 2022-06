Giugno 13, 2022

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sta assistendo alle partite del Mondiale di Beach Volley al Foro Italico. Il numero uno del Comitato Olimpico ha tifato dal Centrale per le coppie azzurre, congratulandosi con Daniele Lupo e Alex Ranghieri dopo la vittoria per 2-0 contro i polacchi Bryl e Losiak. “Grandi gli azzurri, stanno giocando da protagonisti in questo Mondiale. Tutti gli italiani sono con loro”, ha dichiarato Malagò.