Beach Volley: Nesta, ‘tifo gli azzurri e sono fiducioso per questi mondiali di Roma’

Giugno 11, 2022

Roma, 11 giu. – (Adnkronos) – “Sono venuto a vedere i Mondiali di Beach Volley perché questo sport mi piace molto, è una grande disciplina ed è una novità a Roma”. Lo ha detto Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan e campione del mondo con l’Italia nel 2006, intercettato al Foro Italico dai cronisti presenti durante l’evento organizzato da Sport e Salute e Volleyball World (in programma fino al 19 giugno). “Faccio il tifo per gli italiani – ha aggiunto Nesta – so che ci sono 9 coppie qui a difendere i nostri colori e che siamo molto forti. Sono fiducioso”