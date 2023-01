Beach volley: ufficiale il calendario del Pro Tour 2023

Gennaio 18, 2023

Roma, 18 gen. – (Adnkronos) – Mentre i migliori team del panorama mondiale stanno ultimando i preparativi in vista delle Finals (Doha, 26-29 gennaio), evento che chiude la stagione 2022 del circuito internazionale di beach volley, la FIVB ha ufficializzato quest’oggi il nuovo calendario del Beach Pro Tour 2023.

Come noto, la stagione del BPT 2023 sarà nuovamente articolata in tre categorie: Elite 16, Challenge e Futures. Il circuito internazionale prenderà il via a Doha (Qatar, 1-5 febbraio) con l’appuntamento “Elite 16”, manifestazione che assegnerà i primi punti per la qualificazione olimpica. La federazione internazionale ha poi annunciato una nuova serie di tappe “Elite 16”: gli eventi in programma a Tepic (Messico) e a Montréal (Canada) e confermato invece alcuni appuntamenti della passata stagione come quelli di Parigi (Francia), di Amburgo (Germania) e di Dubai (Emirati Arabi Uniti).

Per quanto riguarda i tornei “Challenge” invece sarnno confermati, tra gli altri, i tornei di Itapema (Brasile), di Espinho (Portogallo) e l’appuntamento alle Maldive. I nuovi appuntementi invece saranno quelli in programma a Saquarema (Brasile), ad Hainan (Cina), nelle Filippine e a La Paz (Messico). Ricco, come la scorsa stagione, sarà il calendario riservato ai tornei “Futures”. Tra i tanti appuntamenti calendarizzati da metà marzo ai primi giorni di settembre, spiccano le due tappe italiane di Cervia (RA, 18-21 maggio) e Lecce (8-11 giungo). L’appuntamento conclusivo della nuova stagione del Fivb Volleyball World Beach Pro Tour 2023, saranno le Finals in programma dal 7 al 10 dicembre a Doha (Qatar). Altre tappe saranno annunciate nel corso delle prossime settimane.