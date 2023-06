Beatles rivivono grazie all’Ai, Paul McCartney: “Canzone finale con voce di Lennon”

Giugno 13, 2023

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – Paul McCartney realizza quella che chiama “la canzone finale dei Beatles” con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Macca ha riferito al programma Today di Bbc Radio 4 che la tecnologia è stata utilizzata per “districare” la voce di John Lennon da un vecchio demo per completare il pezzo. E’ probabile che sia stata presa da un pezzo di Lennon del 1978 intitolato ‘Now And Then’. Il brano uscirà quest’anno.

Sir Paul aveva ricevuto la demo un anno prima dalla vedova di Lennon, Yoko Ono. Era una delle numerose canzoni su una cassetta intitolata ‘Per Paul’ che Lennon aveva fatto poco prima della sua morte nel 1980. Lo-fi ed embrionali, le tracce sono state in gran parte registrate su uno stereo portatile mentre il musicista sedeva al pianoforte nel suo appartamento di New York.

Ripulite dal produttore Jeff Lynne, due di queste canzoni, ‘Free As A Bird’ e ‘Real Love’, furono completate e pubblicate nel 1995 e nel 1996, segnando il primo ‘nuovo’ materiale dei Beatles in 25 anni. La band tentò anche di registrare Now And Then, una canzone d’amore apologetica abbastanza tipica della carriera successiva di Lennon, ma la sessione fu rapidamente abbandonata per la cattiva qualità del suono.