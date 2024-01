Beckenbauer: con l’avventura ai Cosmos anche le serate allo Studio 54 con Chinaglia e Pelé

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – L’ultimo periodo del calcio giocato di Franz Beckembauer, con i Cosmos di New York, è tra gli argomenti di “Once In A Lifetime (The Extraordinary Story of The New York Cosmos)”. Un docufilm Miramax uscito nel 2006. Il ‘Kaiser’ è uno dei personaggi principali intorno a cui gira il documentario, insieme a Giorgio Chinaglia e Pelé, ma ‘O Rey’ non volle farsi intervistare per ricordare quegli anni malgrado fu proprio nel 1977 che il brasiliano giocò la sua ultima partita, Cosmos contro Santos, un tempo nella sua ultima squadra e un tempo nel suo storico club. Ci sono anche delle rarissime immagini del fuoriclasse tedesco in pista allo Studio 54, l’epicentro della rivoluzione ‘disco’ e delle prime notti sfrenate della New York di allora con Donna Summer come colonna sonora. Non proprio scatenato, come del resto suo stile anche in campo, Beckenbauer ricorda per esempio quando gli capitò di incontrare il leader dei Rolling Stones: “mi ricordo che chiesi a qualcuno ‘chi è questo ragazzo?’, perché tutti gli andavano intorno. ‘Mick Jagger’, mi risposero. Non l’avevo riconosciuto, aveva questi capelli lunghi, un look orribile”.

Jagger, ma anche Muhammad Alì e persino Henry Kissinger, erano degli habitué dello spogliatoio dei Cosmos, il primo tentativo -riuscito- di portare il calcio nel cuore degli statunitensi. Beckenbauer arrivò al Cosmos nel “maggio del ’77 e dopo tre settimane -racconta ancora- il presidente se ne andò e l’allenatore licenziato. Oh mio Dio, pensai, che succede”. In un’altra memoria, l’allora nuovo arrivo tedesco, intervistato subito dopo l’ingaggio, sottolinea che “la mia sfida, qui negli States, è davvero grande, più che in Europa: aiutare un nuovo sport, come è il calcio negli Stati Uniti, ma questo è un ottimo team. E Pelé è il più grande calciatore della storia, e forse anche il più grande degli atleti insieme a Muhammad Alì: sono davvero orgoglioso di giocare con lui”.