Beckenbauer: Klopp, ‘il più grande giocatore tedesco e una persona ancora migliore’

Gennaio 10, 2024

Liverpool, 10 gen. – (Adnkronos) – “Non potevo parlarne prima di questo momento, dovevo prima elaborare la notizia. Beckenbauer è stato una parte davvero importante della mia vita. Per me è sempre stato un’ottima compagnia: era divertente, intelligente. Era praticamente tutto ciò che chiunque vuole essere. Il mondo sarà un posto molto diverso senza di lui ed è per questo che ho dovuto elaborare la sua scomparsa. Non conosco un mondo senza di lui. Ci mancherà e mi mancherà molto. È stato il miglior calciatore tedesco di tutti i tempi, ma soprattutto una persona ancora migliore. Un traguardo, questo, che è davvero difficile da raggiungere ma c’è riuscito”. Così l’allenatore del Liverpool Juergen Klopp ricorda Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco, scomparso domenica scorsa all’età di 78 anni, sui canali social dei Reds.