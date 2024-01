Beckenbauer: Rummenigge, ‘ha scritto la storia del calcio tedesco, ha lasciato segno indelebile’

Gennaio 8, 2024

Roma, 8 gen. – (Adnkronos) – “Sono profondamente scioccato. Franz Beckenbauer ha riscritto la storia del calcio tedesco e vi ha lasciato un segno indelebile”. Così l’ex centravanti dell’Inter e della Nazionale tedesca Karl-Heinz Rummenigge ricorda Franz Beckenabuer, leggenda del calcio tedesco, morto all’età di 78 anni. “E’ stato il mio capitano al Bayern, il mio allenatore in Nazionale, il nostro presidente al Bayern e in tutti questi ruoli non solo ha avuto successo ma è stato unico -aggiunge Rummenigge sul sito del club bavarese-. Come personalità impressionava con il suo grande rispetto per tutte le persone, perché davanti a Franz tutti erano uguali. Il calcio tedesco perde la più grande personalità della sua storia. Ci mancherà. Grazie di tutto, caro Franz”.