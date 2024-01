Beckenbauer: Zoff, ‘classe e personalità, ci lascia uno dei più grandi’

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – “Mi ha rattristato molto la notizia della scomparsa di Beckenbauer, lo conoscevo abbastanza bene. Non ci siamo mai incrociati in partite ufficiali ma abbiamo condiviso il campo due volte in partita tra All-Stars negli anni 70′ e conservo il ricordo di una bella persona e di gran classe”. Così all’Adnkronos il capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982 Dino Zoff ricorda Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco, deceduto due giorni fa all’età di 78 anni. “Ci lascia uno dei più grandi della storia del calcio -sottolinea Zoff-. In campo era un giocatore completo, con un’eccellente qualità tecnica e grande personalità. Dopo di lui nel suo ruolo c’è stato solo un giocatore che a mio avviso è arrivato al suo livello ed è stato Gaetano Scirea. Il suo valore lo ha dimostrato anche una volta appesi gli scarpini al chiodo, raggiungendo grandi risultati anche in panchina e poi da dirigente”.