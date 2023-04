Becker: “Prigione esperienza brutale, ma mi ha reso uomo migliore”

Aprile 8, 2023

Londra, 8 apr. (Adnkronos) – L’ex tennista tedescoBoris Becker ha affermato che il tempo passato in prigionelo ha rafforzato e reso una persona migliore. “Sono un sopravvissuto, un duro”, ha detto Becker, 55 anni, in un’intervista alla Bbc. “Semmai, mi ha reso un uomo migliore e più forte”, ha aggiunto. Il tennista è stato rilasciato nel Regno Unito a metà dicembre dopo aver trascorso 231 giorni dietro le sbarre. L’atleta era stato condannato a fine aprile 2022 a Londra a due anni e mezzo di reclusione per non aver dichiarato correttamente i suoi beni nella sua procedura concorsuale.

E’ potevo andarsene prima a causa di un regolamento speciale per i detenuti stranieri. Tuttavia, Becker deve continuare a cedere parte delle sue entrate ai curatori fallimentari. Inoltre, per il momento non gli è consentito rientrare in quello che era il suo paese di adozione, l’Ingilterra. “Chiunque dica che la vita dietro le sbarre non è dura e difficile sta mentendo”, ha detto Becker. “È stata molto brutale, un’esperienza molto, molto diversa da ciò che si vede in televisione e si ascolta attraverso le storie”, ha detto.

L’ex tennista ha inoltre affermato di aver imparato rapidamente che aveva bisogno di protezione per affrontare i “ragazzi più duri”. “Combatti ogni giorno per sopravvivere”, ha aggiunto. All’inizio della sua prigionia, Becker ha trascorso alcune settimane nella prigione di Wandsworth, nota per le sue pessime condizioni. Successivamente è stato trasferito a Huntercombe, un livello di sicurezza inferiore.