Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Nel cuore simbolico dell’Europa, nella città in cui vivo da oltre quattro anni, poco fa almeno due persone innocenti sono morte e diverse sono rimaste ferite in seguito ai colpi di arma da fuoco esplosi da un attentatore che adesso è ricercato dalla polizia. Il terrorismo islamico è ovunque e sta colpendo nelle nostre strade. Non dobbiamo farci sopraffare dalla paura. L’Occidente deve reagire”. Lo scrive sui social l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi.