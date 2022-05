‘Bellezze al Museo’, il tour di VeraLab arriva a Trapani

Maggio 27, 2022

Palermo, 27 mag. Adnkronos) – VeraLab, il brand di cosmetica ideato da Cristina Fogazzi, conosciuta nel web anche come Estetista Cinica, torna con il suo tour fra le località d’arte e i luoghi più caratteristici della Penisola. Con un eco-truck total pink l’imprenditrice promuove nuovamente la cultura, avvicinandola sempre di più alle donne appassionate del brand e sostenendo le istituzioni museali che rendono unico il patrimonio italiano. L’iniziativa Bellezze al museo è un viaggio che attraversa l’Italia e raggiunge cinque realtà d’eccellenza. “Dopo il successo delle tappe di Mantova e Napoli, il truck arriva nella splendida cornice siciliana di Piazza Vittorio Emanuele, a Trapani, per un weekend dedicato alla bellezza e alla cultura con due partner, l’associazione no profit Komen Italia e il jewelry brand DoDo. La terza tappa esplora i capolavori dello storico Museo Regionale “Agostino Pepoli” con sede nei locali dell’ex convento dei Padri Carmelitani, attiguo al santuario si Maria SS. Annunziata, dove si venera la celebre statua di marmo della Madonna di Trapani, opera del 1360 circa attribuita a Nino Pisano. Un luogo dove cultura, antiche tradizioni e arte si intrecciano lasciando spazio a importanti collezioni di arti decorative, sculture, opere in corallo, argenti, maioliche, presepi dell’artigianato trapanese e una splendida galleria che comprende – tra gli altri – dipinti di Tiziano (Stimmate di San Francesco) e Giacomo Balla (ritratto di Nunzio Nasi)!.

È dunque da questo progetto che Cristina Fogazzi, appassionata d’arte, è voluta ripartire per “veicolare un messaggio attuale di inclusività e body-positivity attraverso le opere e, al contempo, supportare i musei e le loro collezioni, installazioni e progetti espositivi. Anche quest’anno il tour permetterà alle appassionate del brand di vivere un’esperienza unica e ad ogni acquisto verrà regalato un biglietto per poter visitare il museo “Agostino Pepoli”. Dopo Trapani, il truck farà tappa al Castello Maniace di Ortigia, uno dei più importanti monumenti del periodo svevo a Siracusa e un magnifico esempio dell’architettura militare di Federico II. Cristina Fogazzi consolida così il proprio impegno di promotrice della bellezza attraverso l’arte. Una missione che quest’anno ha portato avanti anche come social media partner della mostra Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento Veneziano, in scena al Palazzo Reale di Milano fino al 5 giugno. Questa iniziativa si è aggiunta alla visita notturna promozionale delle Stanze di Raffaello e della Cappella Sistina di Michelangelo nei Musei Vaticani, fatta nel 2020”.

Fogazzi aveva motivato la sua scelta con un forte statement: “Non sono una critica d’arte, ma so di avere un impatto sulla mia community. Credo che chiunque abbia una forte popolarità in rete debba metterla al servizio dell’Italia”.