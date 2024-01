Belluno: sequestrati 4mila prodotti non sicuri, tra cui accessori e gadget di San Valentino

Gennaio 24, 2024

Belluno, 24 gen. (Adnkronos) – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Belluno, anche in vista delle prossime ricorrenze di San Valentino e del Carnevale, ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali della provincia. A Sedico è stato individuato un esercizio commerciale, che, in occasione della festa degli innamorati, aveva già allestito gran parte del negozio con numerosi accessori e gadget a tema. Qui sono stati scoperti e sottoposti a sequestro amministrativo 4mila prodotti, tra cui oltre 1.500 oggetti a tema carnevalesco o di San Valentino, non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente, segnalando alla competente Camera di Commercio un soggetto di nazionalità cinese, che ora rischia una sanzione prevista da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.833 euro. L

La condotta illecita afferisce alla violazione dell’obbligo, previsto dal Codice del Consumo, che i prodotti commercializzati riportino in maniera visibile e leggibile, in lingua italiana, la denominazione, i dati del produttore e dell’importatore, il Paese d’origine, i materiali impiegati e le istruzioni d’uso. È importante ricordare che l’apposizione di tali diciture garantisce al consumatore finale la consapevolezza della qualità del prodotto che sta per acquistare e, soprattutto, il suo utilizzo in piena sicurezza.