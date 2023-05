Beltrame (Confindustria): “Imprese estere determinanti per la crescita del Paese”

Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Le imprese a capitale estero sono determinanti per la crescita del nostro paese e i lavori dell’Osservatorio consentono di individuarne con chiarezza le ragioni. La proposta che portiamo al Governo è di organizzare annualmente un incontro con i Ceo globali, come avviene già in tanti altri paesi nostri competitor, per attrarre e pianificare gli investimenti strategici del prossimo futuro. Noi siamo disponibili da subito ad attivarci e collaborare all’organizzazione dell’iniziativa”. Ad affermarlo la vicepresidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria e presidente di Abie, Barbara Beltrame Giacomello intervenendo alla presentazione del Rapporto sulle imprese estere in Italia alla Luiss.

“Il Rapporto dell’Osservatorio sulle imprese estere in Italia ci offre un quadro davvero interessante del fenomeno confermando la sua vitale importanza per la crescita dell’economia nazionale. Ricercare, classificare, approfondire gli aspetti che più e meglio possono contribuire a creare connessioni e collaborazioni tra aziende e sistemi industriali è un compito sfidante per una Università come la Luiss sempre più impegnata ad affermare il suo ruolo strategico di hub di formazione euromediterranea”, ha detto il Presidente Luiss Vincenzo Boccia.