Belve, ospiti oggi 27 maggio: chi sono i protagonisti delle interviste

27 Maggio 2025

(Adnkronos) – Oggi, martedì 27 maggio, torna ‘Belve’, programma ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2 alle 21.20. Ma chi sono gli ospiti di questa sera?

Per i faccia a faccia in studio ci saranno il calciatore Mario Balotelli, l’attrice Lunetta Savino e l’imprenditore Massimo Ferrero. Gli ospiti di Fagnani si confronteranno e si metteranno mettersi in gioco rispondendo alle sue domande chiare, dirette e spesso irriverenti. A impreziosire la serata per il momento musicale ci sarà Serena Brancale che interpreterà una cover. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve.