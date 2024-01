Beneficenza: bozza ‘ddl Ferragni’, obbligo importo devoluto su confezione

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – Sulle confezioni dei prodotti di cui parte del ricavato è destinato alla beneficenza, bisognerà indicare “il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza; le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza; l’importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato; ovvero, nel caso in cui non lo sia, la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati alla beneficenza per ogni unità di prodotto”. Lo prevede la bozza del disegno di legge battezzato da alcuni ‘legge Ferragni’, atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri giovedì prossimo.