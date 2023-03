Benzina, diesel, Gpl: i prezzi alla pompa di oggi

Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Sale la quotazione della benzina, scende ancora quella del gasolio. Ancora in calo oggi le medie nazionali dei prezzi dei carburanti alla pompa: il gasolio in ‘fai da te’ scende sotto quota 1,8 euro/litro per la prima volta dal ritorno dell’accisa piena, lo scorso primo gennaio. Brent in rialzo a 75 dollari.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,855 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,856, pompe bianche 1,851), diesel a 1,797 euro/litro (-3, compagnie 1,800, pompe bianche 1,791). Benzina servito a 1,993 euro/litro (-1, compagnie 2,034, pompe bianche 1,912), diesel a 1,938 euro/litro (-3, compagnie 1,981, pompe bianche 1,851). Gpl servito a 0,797 euro/litro (invariato, compagnie 0,803, pompe bianche 0,790), metano servito a 1,741 euro/kg (-5, compagnie 1,739, pompe bianche 1,743), Gnl 1,632 euro/kg (+5, compagnie 1,646 euro/kg, pompe bianche 1,622 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,930 euro/litro (servito 2,192), gasolio self service 1,879 euro/litro (servito 2,148), Gpl 0,890 euro/litro, metano 1,792 euro/kg, Gnl 1,587 euro/kg.