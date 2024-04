Benzina e diesel, prezzo in calo: quanto costa fare il pieno oggi

12 Aprile 2024

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Prezzo di benzina e diesel leggermente mentre si amplia il divario del costo tra i due carburanti. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di verde e gasolio. Per Tamoil registriamo un rialzo di un centesimo al litro sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,912 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,918, pompe bianche 1,899), diesel self service a 1,809 euro/litro (-2, compagnie 1,815, pompe bianche 1,797). Benzina servito a 2,050 euro/litro (invariato, compagnie 2,094, pompe bianche 1,963), diesel servito a 1,949 euro/litro (-1, compagnie 1,992, pompe bianche 1,862). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,322 euro/kg (-1, compagnie 1,343, pompe bianche 1,305), Gnl 1,154 euro/kg (invariato, compagnie 1,149 euro/kg, pompe bianche 1,157 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,991 euro/litro (servito 2,250), gasolio self service 1,909 euro/litro (servito 2,174), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,471 euro/kg, Gnl 1,176 euro/kg.