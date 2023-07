Benzina: Renzi, ‘da governo aumento accise per dare soldi a Serie A’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “E’ assurdo fare campagna elettorale promettendo mari e monti e poi – con la prima legge di bilancio – aumentare i soldi per le squadre di serie A su richiesta di Lotito e aumentare le accise sulla benzina. Si parla tanto di salario minimo: ma al ceto medio chi ci pensa? Ricordiamoci sempre: questo Governo ha aumentato la benzina per dare soldi alle squadre di serie A. E per me questa è la dimostrazione più netta di come governino i populisti”. Lo scrive Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sulla sua enews.