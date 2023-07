Bergamo: al sicuro i 350 ragazzi bloccati ai piani di Lizzola**

Luglio 13, 2023

Milano, 13 lug. (Adnkronos) – Sono tutti al sicuro gli oltre 350 ragazzi, dai 5 anni in su, compresi i loro assistenti, bloccati oggi pomeriggio ai Piani di Lizzola, territorio del comune di Valbondione in provincia di Bergamo. Fanno parte di alcuni CRE (Centri ricreativi estivi) della zona. In seguito alle piogge delle ultime ore, il torrente che dovevano attraversare per tornare verso la strada, situata a pochi metri di distanza, si era ingrossato e quindi si sono trovati in difficoltà. Allora hanno chiesto aiuto. La centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino, con cinque tecnici Cnsas della VI Delegazione Orobica, e i Vigili del fuoco. I soccorritori hanno tirato una fune guida e li hanno accompagnati dall’altro lato del torrente. Adesso stanno tutti bene e stanno tornando a casa.