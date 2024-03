Bergamo: controlli in cantieri edili, sanzioni a 3 ditte per violazioni in sicurezza sul lavoro

Marzo 7, 2024

Milano, 7 mar. (Adnkronos) – Tre ditte sanzionate per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della stazione di San Pellegrino Terme, nella bergamasca, unitamente ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Bergamo, lo scorso 4 marzo.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno accertato diverse violazioni penali a carico di tre ditte, delle quali due con sede legale a Bergamo ed una a Roma, per violazioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare è stata riscontrata la mancata redazione di un piano di sicurezza, la mancanza di protezioni e parapetti, nonché delle prescritte visite mediche da parte dei dipendenti.

In tutto sono state elevate sanzioni penali, sanabili amministrativamente, per un totale di circa 20mila euro, mentre un dipendente è stato sospeso dall’attività lavorativa. Sono in corso ulteriori verifiche da parte dei carabinieri del Nil sulla documentazione certificativa prodotta dalle ditte controllate.