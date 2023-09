Bergamo: dal 3 ottobre al teatro Colognola ‘Lu santo jullare Francesco’ di Dario Fo

Settembre 30, 2023

Milano, 30 set. (Adnkronos) – Si apre con ‘Lu santo jullare Francesco’, uno dei più celebri monologhi di Dario Fo, portato in scena dal suo erede Mario Pirovano, la rassegna ‘Teatro e Cinema del Sacro’ ideata dagli istituti culturali diocesani e promossa dagli uffici pastorali, in programma al Teatro Colognola di Bergamo da martedì prossimo, 3 ottobre, fino a giovedì 30 novembre.

Un monologo in cui prende vita un’intera serie di personaggi dell’Italia medievale: Papi e Cardinali, soldati sui campi di battaglia, contadini e venditori al mercato, monaci e cavapietre: “Per noi della Compagnia Teatrale Dario Fo e Franca Rame è un momento bellissimo, quasi storico -afferma Pirovano-. Per la prima volta, infatti, un testo teatrale di Dario Fo e Franca Rame entra a far parte di una rassegna teatrale organizzata da una diocesi, quella di Bergamo in questo caso. È un cammino, un dialogo, iniziato già all’indomani del debutto di questo spettacolo al Festival di Spoleto nel 1998”.

Lavorando su leggende popolari, su testi canonici del Trecento e su documenti emersi negli ultimi cinquant’anni, Dario Fo ha elaborato un’immagine non agiografica del ‘poverello d’Assisi’ che oggi Pirovano riporta sulla scena teatrale: spogliato dal mito, emerge un personaggio provocatorio, coerente, coraggioso, ironico. La rappresentazione si compone di 4 storie fra le più importanti della vita di Francesco, il tutto giocato e raccontato con ironia e lazzi alla maniera dei giullari del Medioevo, di cui il santo era un esponente di primo piano; non a caso era soprannominato ‘Il giullare di Dio’.