Bergamo: donna uccide a coltellate il marito, arrestata (2)

Gennaio 26, 2024

(Adnkronos) – Da quanto si apprende dai carabinieri di Treviglio che indagano sull’omicidio la chiamata al 112 è arrivata intorno alle 23.30. All’arrivo dei militari nella villetta, ora posta sotto sequestro, è stata trovata la vittima in camera da letto con ferite “al corpo e alla gola” inferte con un coltello da cucina (sequestrato). Secondo la prima ricostruzione “non vi erano criticità nel rapporto di coppia e la donna nell’ultimo periodo aveva vissuto delle problematiche lavorative e personali che avevano inciso in modo assai rilevante sul suo stato emotivo” spiegano i militari in una nota.

La figlia della coppia, di 5 anni, è stata affidata ai familiari su disposizione della procura dei Minori di Brescia. Al termine delle attività d’indagine, coordinate dal pm di Bergamo, la donna è stata arrestata e portata alla casa circondariale di Bergamo. L’indagata non ha opposto resistenza all’arresto.