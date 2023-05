Bergamo: funzionava come locale ma non aveva licenza, chiuso circolo privato

Maggio 12, 2023

Milano, 12 mag. (Adnkronos) – Funzionava come uno spazio di somministrazione, ma non aveva alcun requisito, né licenza per farlo: per questo motivo la polizia locale di Bergamo ha chiuso un circolo privato.

Lo spazio in questione risultava essere un circolo privato, ma funzionava in tutto e per tutto come pubblico esercizio: gli agenti in borghese del Comune di Bergamo si sono subito accorti della situazione igienico sanitaria precaria, tanto da contattare immediatamente il personale di Ats per tutti i controlli del caso.

Sono stati sequestrati circa 250k chilogrammi di carne non conservata correttamente ed è stata immediatamente disposta la chiusura dei locali per l’inibizione al pubblico a tutela dei consumatori.