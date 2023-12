Bergamo: installati i totem informativi per la ciclabilità integrata

Dicembre 27, 2023

Milano, 27 dic. (Adnkronos) – Sono arrivati i nuovi totem voluti dal Comune di Bergamo per la ciclabilità integrata. Da qualche giorno, in numerosi punti della città sono stati installati pannelli contenenti informazioni su percorsi e servizi che vanno a integrare la segnaletica posata nei mesi scorsi lungo le principali ciclovie urbane e che si inseriscono nel grande piano bergamoinbicicletta, tradotto nell’omonimo portale web lo scorso anno. Previsti nella strategia dell’assessorato alla mobilità, serviranno a rafforzare la percezione dei percorsi a due ruote in città.

Intanto prosegue il piano di ampliamento e connessione dei tratti ciclabili nella città orobica anche grazie al finanziamento di 1,5 m,ilioni di euro da parte del Pnrr. Le informazioni che si possono reperire sono diverse: dal percorso lungo il quale si sta procedendo ai punti di interesse più vicini, alle intersezioni con altri percorsi ciclabili. Il progetto di segnaletica stradale a misura di ciclista, sviluppato dal Comune di Bergamo con il supporto tecnico della società Atb Mobilità, costituisce attuazione delle direttive e linee guide contenute nel nuovo Biciplan.

“Una maggiore sostenibilità nei trasporti è ritenuta l’obiettivo principale delle attuali strategie e soluzioni per la mobilità del futuro sviluppate in questi anni dall’amministrazione comunale di Bergamo e contenute nei principali strumenti programmatici comunali -spiega l’assessore Stefano Zenoni-. Nell’ambito delle linee programmatiche di mandato, l’Amministrazione ha posto grande attenzione alla definizione di politiche di miglioramento della qualità della vita in città favorendo lo sviluppo progressivo della mobilità sostenibile e della mobilità dolce come forme di mobilità alternativa all’automobile privata. Nell’ambito di queste politiche è nato Bergamoinbicicletta.it, il portale che funge da collettore delle principali novità in fatto di ciclabilità in città. La realizzazione di una mappa di tutti i percorsi ha consentito di incidere anche fisicamente sulla città, dando dimensione fisica e più evidente al dedalo di percorsi che si sviluppa in tutto l’ambito urbano”.

