Bergamo: lotta a contraffazione, siglato protocollo d’intesa con Agenzia delle dogane

Febbraio 1, 2023

Milano, 1 feb. (Adnkronos) – È stato firmato un protocollo d’intesa tra la direzione territoriale Lombardia dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) e il Comune di Bergamo finalizzato a prevenire e reprimere fenomeni illeciti connessi al commercio, attraverso il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull’origine, sulla provenienza o sulla qualità. In una nota, Adm e Comune di Bergamo fanno sapere che attraverso il protocollo intendono “impostare un percorso che spazia in diversi ambiti: dalla pianificazione congiunta di convegni, conferenze e seminari rivolti a studenti delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Bergamo e ai centri giovanili, con il contributo delle reti di quartiere, a campagne di comunicazione istituzionale ed eventi, al fine di sensibilizzare i cittadini e le imprese sui rischi connessi al fenomeno della contraffazione, anche in occasione di manifestazioni nel territorio bergamasco”.

Il comune di Bergamo, inoltre, ospiterà presso alcuni locali (Biblioteca Tiraboschi e salone dei servizi demografici, in piazza Matteotti), una piccola esposizione permanente di prodotti contraffatti al fine di sensibilizzare concretamente i consumatori, circa i rischi derivanti da prodotti di scarsa qualità, spesso portatori di conseguenze nocive per la salute.

Il protocollo d’intesa e le iniziative che ne seguiranno sono pensati anche in funzione del particolare ruolo di Bergamo quale Capitale italiana della cultura, insieme a Brescia, nell’anno 2023.