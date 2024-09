Bergamo, Mazzoncini (A2A): “Teleriscaldamento di quarta generazione è il futuro”

11 Settembre 2024

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Il progetto che presentiamo oggi nella sede di Rea Dalmine è un ottimo esempio di cooperazione tra imprese, A2A e il gruppo Green Thesis proprietario del termovalorizzatore e di buona amministrazione perché ci sono diversi comuni coinvolti che hanno saputo coordinarsi per consentire un attraversamento della nostra infrastruttura di teleriscaldamento in una delle zone più antropizzate d’Europa. Non era semplice portare i sei chilometri di condutture dalla Rea Dalmine fino alla città di Bergamo”. Lo ha detto all’Adnkronos l’Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini in occasione della presentazione del progetto di sviluppo della rete di teleriscaldamento da Dalmine a Bergamo.

“È un progetto molto importante – ha spiegato Mazzoncini – perché il teleriscaldamento di quarta generazione, che consente di utilizzare il calore di scarto, è il futuro: consente di portare calore decarbonizzato alle abitazioni. Siamo automaticamente compatibili con la direttiva europea ‘Case Green’. La direttiva prevede, entro un periodo che va tra il 2035 e il 2040, che anche le abitazioni riducano il loro impatto di CO2. Questo si può fare ovviamente in maniera passiva, con cappotti e serramenti, oppure decarbonizzando la sorgente di energia, ed è quello che stiamo facendo”.

La rete di Bergamo “oggi è una rete di 87 chilometri e l’estensione prevista è di 22. Questo dà l’idea della quantità di calore che si riesce a portare – sottolinea Mazzoncini – L’efficienza dell’impianto di Rea Dalmine, che già produceva energia elettrica, passa dal 27% all’80%. A dimostrazione di quanto sia importante in questi impianti il recupero di energia elettrica e del calore. Il recupero del calore è particolarmente importante nelle città del Nord Italia, come appunto Dalmine o Bergamo, che durante l’inverno hanno bisogno di molto calore ed è tra l’altro il periodo dell’anno in cui abbiamo meno rinnovabili, poiché il sole d’inverno spinge di meno. Quindi è un bel progetto di cui siamo molto orgogliosi”.