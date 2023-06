Bergamo: partono lunedì con la demolizione della curva sud i lavori allo stadio

Giugno 3, 2023

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – Iniziano lunedì prossimo, con la demolizione della curva sud, i lavori di completamento dello stadio di Bergamo. Il cantiere dovrebbe avere una durata di diversi mesi e, per la prima volta dall’inizio del piano di riqualificazione, saranno previsti interventi a campionato in corso, anche se non si ipotizzano interruzioni per quel che riguarda il calendario della prossima stagione dell’Atalanta.

Per tutta la durata del cantiere stop alla sosta lungo il piazzale dello stadio: il Comune di Bergamo ha lavorato per organizzare al meglio gli stalli di parcheggio dell’intera area al fine di ridurre i disagi per i pendolari, ma anche per i residenti delle vie limitrofe. In primo luogo, l’Amministrazione ha chiesto alla proprietà dell’ex Reggiani di poter usufruire dello spazio asfaltato all’interno dell’area dimessa, già utilizzato come parcheggio pubblico in occasione del primo lotto di intervento; in questo modo non saranno persi posti auto, prevalentemente per i pendolari, durante tutto il periodo dei lavori per realizzare la nuova curva sud.

Il Comune ha aggiornato anche il piano della sosta, in modo da proteggere le vie residenziali del quartiere e difendere gli stalli di sosta esistenti a beneficio di coloro che vi abitano. Vengono quindi istituite alcune nuove aree a disco orario eccetto residenti. Un simile provvedimento è già stato adottato in altre zone residenziali della città, come alcune aree del Villaggio degli Sposi o del quartiere Valtesse.

Un’ordinanza che il Comune ha istruito nei giorni scorsi prevede che in Via Cesati, in Via Del Guerino, in Via Santuario Dell’Addolorata, in Via Conca Fiorita, in Via Dei Celestini, in Via Finardi, in Via Ghirardelli, in Via Milazzo, in Via Pinetti ed in Via Tito Livio la sosta venga regolamentata tramite disco orario dalle ore 09 alle ore 19 di tutti i giorni, per un tempo massimo di sosta di 3 ore.I residenti possono derogare al limite del disco orario richiedendo l’apposito contrassegno per le nuove aree di sosta istituite (ZD4 o ZD5) ed esponendolo al posto del disco orario. Per informazioni consultare il sito di Atb. Il pass si potrà richiedere sia all’ufficio permessi di Atb (in via Gleno) o direttamente online sul sito Atb, nella sezione ATB@Home. Il costo del permesso prevede le sole spese di segreteria, che sono di circa 10 euro, e sarà valido per tre anni.

Per realizzare il parcheggio interrato, la curva sud e sistemare gli spazi esterni alla struttura sportiva sarà necessario oltre un anno di lavori: al termine, non solo lo stadio sarà moderno e con una capienza superiore ai 24mila spettatori, ma anche l’area che dal Lazzaretto abbraccia lo stadio fino a viale Giulio Cesare avrà cambiato completamente volto, dando concreta attuazione a un piano di rivalutazione di tutti gli spazi esterni lo stadio.

Via le cancellate intorno al piazzale del mercato del sabato (che rimarrà parcheggio pubblico per 100 posti auto), in arrivo nuovi spazi verdi e nuove alberature, una rotatoria tra via Lazzaretto e lo stesso piazzale Goisis (dal quale spariranno le auto): la variante del piano attuativo è divenuta, quindi, occasione per rivalutare le prestazioni pubbliche collegate alla realizzazione della curva sud ed entro l’ottobre 2024 tutti gli spazi saranno rimodernati.

Più nello specifico, sono molti gli interventi a beneficio della città stabiliti dal Comune e recepiti nell’accordo approvato dalla Giunta di Palazzo Frizzoni.

In particolare, un nuovo piazzale prospiciente la Tribuna Sud, con nuove pavimentazioni, aiuole a verde, impianti per il posizionamento del mercato rionale e il mantenimento di un centinaio di posti auto a raso; una nuova vasca di laminazione per le acque pubbliche per il rispetto dell’invarianza idraulica sotto il piazzale dello stadio; la riqualificazione e rifunzionalizzazione del piazzale prospiciente al Lazzaretto, reso completamente pedonale e allestito con l’introduzione di nuove pavimentazioni e aree verdi con alberature di pregio; le nuove rotatorie tra via Crescenzi, via Marzabotto e via Lazzaretto, compreso sistemazione viaria delle aree limitrofe e formazione di pista ciclabile in via Lazzaretto e viale Giulio Cesare; il riassetto della carreggiata lungo via del Lazzaretto mediante restringimento al fine di realizzare un nuovo marciapiede ciclopedonale a sedi separate in continuità con il percorso ciclabile proveniente da viale Giulio Cesare garantendone il collegamento con il nuovo percorso ciclabile sfociante in via Fossoli; l’ampliamento del parcheggio di Piazzale Largo dello Sport; il completamento dell’intervento di riqualificazione del marciapiede di viale Giulio Cesare antistante l’impianto sportivo; infine, verrà realizzato il percorso ciclopedonale che affianca il Lazzaretto a congiunzione tra il Piazzale Goisis e via Fossoli.

Per consentire l’eliminazione delle cancellate attualmente previste per delimitare gli spazi di prefiltraggio del settore ospiti sul piazzale della curva Morosini, il progetto prevede la realizzazione di ‘placche’ verdi, in grado di garantire l’uscita dall’impianto in caso di emergenza e di rispondere alla richiesta normativa di un’area recintata. Durante gli eventi sportivi la necessità di creare una netta separazione tra il settore ospiti e quello dei tifosi di casa viene assolta attraverso un sistema di cancelli con apertura a bilico. Tale sistema, nel normale utilizzo settimanale, consente l’utilizzo libero del piazzale.

Con l’introduzione delle rotonde, oltre alla viabilità già modificata a seguito degli interventi per prevedere sensi unici in via Fossoli e via dei Celestini, vengono introdotte ulteriori novità, ovvero il proseguimento della pista ciclabile da viale Giulio Cesare fino al piazzale del Lazzaretto. Parte di questa ciclabile (in sedi separate) viene realizzata sul marciapiede a lato nord della via Lazzaretto, che viene ridotta di una corsia di marcia nel tratto di percorrenza verso Ovest. Si prevede l’istituzione del senso unico in via Nedo Nadi in direzione di via Marzabotto – Lazzaretto ed in ingresso alla nuova rotatoria, a fianco alla rampa di accesso del parcheggio interrato privato.

Merita un approfondimento anche la realizzazione della nuova vasca di laminazione prevista al di sotto della piazza antistante la Curva Sud: con la nuova infrastruttura interrata, il Comune risolve parte dei problemi idraulici dell’area, caratterizzata dalla presenza di ben due corsi d’acqua, il Torrente Tremana e il Morla. Con la nuova vasca, e infine con il bypass previsto da Regione Lombardia per collegare i due corsi d’acqua, si evitano future eventuali piene, mettendo in sicurezza il quartiere.Fino al primo sabato di giugno, infine, il mercato dello stadio si trasferirà in via Marzabotto. L’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria hanno individuato questa soluzione nelle scorse settimane e, lungo tutto il periodo del cantiere per il rifacimento della Curva Sud, l’ultimo pezzo necessario per completare il Gewiss Stadium, il mercato si sposterà a pochi metri dalla propria sede abituale. Dall’estate 2024, una volta conclusi i lavori al Gewiss Stadium, il mercato è destinato a tornare sul piazzale davanti alla Curva Sud.