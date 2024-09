Bergamo, sindaco Carnevali: “Ampliamento teleriscaldamento A2A strategico per la città”

11 Settembre 2024

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Per la città di Bergamo è un progetto visionario, strategico e per noi fondamentale. Significa poter avere 11.000 appartamenti in più che verranno collegati ai 36.000 già attuali e soprattutto una riduzione di 15.000 tonnellate di riduzione di CO2. Noi abbiamo un appuntamento importante che non possiamo mancare, che è quello dell’accordo che abbiamo sottoscritto con l’Unione Europea per l’azzeramento del CO2 da qui al 2030. Parte fondamentale è sicuramente il rapporto come abbiamo visto in questo progetto, accordo territoriale con tre comuni e l’accordo poi con due società – Rea Dalmine e A2A – che sono di particolare rilevanza. È un obiettivo di cui essere particolarmente orgogliosi”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Bergamo Elena Carnevali in occasione della presentazione, oggi, del progetto di sviluppo della rete di teleriscaldamento da Dalmine a Bergamo.