Bergamo: viola misura allontanamento da casa familiare, 43enne arrestato

Gennaio 15, 2024

Milano, 15 gen. (Adnkronos) – Un uomo di 43 anni è stato arrestato per violazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle persone offese. E’ accaduto lo scorso sabato sera, a Sorisole, nella bergamasca.

I fatti hanno avuto inizio a maggio dello scorso anno, quando due anziani genitori, esasperati dalle continue richieste di denaro con annesse minacce da parte del figlio tossicodipendente, hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri. Da quel momento i militari hanno monitorato la situazione, accertando che gli atteggiamenti aggressivi da parte del 43enne proseguivano. Così, lo scorso settembre, su delega dell’autorità giudiziaria, è stata eseguita la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e il conseguente divieto di avvicinamento.

A quel punto l’uomo è stato costretto a lasciare l’abitazione dei genitori, dove aveva vissuto fino ad allora, e a trasferirsi in un altro comune. Lo scorso sabato, però, incurante delle restrizioni cui era stato sottoposto, si è recato nuovamente dai genitori per chiedere loro del denaro, minacciandoli e danneggiando oggetti all’interno dell’abitazione. I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Zogno hanno ricevuto una richiesta di soccorso al numero 112 e sono intervenuti sul posto, arrestando il giovane. Per lui, il pm ha disposto il rito direttissimo davanti al giudice del tribunale di Bergamo.