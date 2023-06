Berlusconi: A. Fontana posta foto funerali, ‘amico Milano ti ha reso omaggio’

Giugno 14, 2023

Milano, 14 giu. (Adnkronos) – “Caro Silvio, la tua Milano ti ha reso l’ultimo omaggio. Quante persone che ti volevano bene sono state qua oggi! Quanta commozione e quante emozioni! Il giusto tributo a un grande uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia di questo Paese. Una grande persona, un grande lombardo. Interpretavi nel modo migliore i valori della nostra gente: la voglia di fare, la determinazione, il non spaventarsi davanti alle difficoltà. Sei stato un modello per tutti noi. Addio amico mio”. Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ricorda sui sociale l’ex premier Silvio Berlusconi. Dopo i suoi funerali in Duomo a Milano, a cui il governatore lombardo ha partecipato, Fontana ha postato su Instagram la dedica per l’ex premier accompagnata da una foto della folla presente all’interno della cattedrale e in piazza del Duomo per assistere ai funerali di Stato.