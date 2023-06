Giugno 12, 2023

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – “Faremo un minuto di raccoglimento sia in Giunta, sia domani in Consiglio Regionale”. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, a margine di un incontro a Palazzo Lombardia, rispondendo ai giornalisti che chiedevano come la Regione ricorderà Silvio Berlusconi, scomparso stamattina all’età di 86 anni.

“Stiamo pensando a qualcosa che possa essere un segno o un ricordo della sua figura”, ha aggiunto Fontana.