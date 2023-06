Giugno 14, 2023

Milano, 14 giu. (Adnkronos) – A causa di un inconveniente tecnico, il volo intercontinentale che stava portando il presidente della Fifa Gianni Infantino a Milano per partecipare ai funerali di Silvio Berlusconi è atterrato in ritardo. Infantino ha quindi raggiunto Adriano Galliani nella sua abitazione per portare il suo cordoglio alla famiglia Berlusconi.