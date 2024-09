Berlusconi: Bergamini, ‘sua lezione libertà mai come ora attuale’

29 Settembre 2024

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “In questo giorno, Silvio Berlusconi, il nostro presidente, avrebbe compiuto 88 anni. Sul piano umano, è ancora intenso quel sentimento espresso da tantissimi italiani che vedono in lui un modello per quanto di grande e meraviglioso ha realizzato nella sua vita. Sul piano politico, invece, la sua lezione, fondata sulla libertà come fulcro di realizzazione della persona, di tenuta della società e stabilità internazionale è mai come ora attuale”. Lo dice Deborah Bergamini, vicesegretario di Forza Italia.

“Berlusconi -ricorda- sapeva applicare al corso della storia quell’ottimismo pragmatico che lo portava ad anticipare i processi di cambiamento, per governarli. Realizzando, così, il senso pieno della politica. Questo lascito importante costituisce, per tutti noi, il faro da seguire per continuare a costruire quell’Italia che ‘aveva in mente’, moderna, garantista, protagonista nel mondo. Tutto questo per noi resta un obiettivo irrinunciabile”.