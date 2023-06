Berlusconi: Cairo, ‘geniale imprenditore, innovatore e figura di primissimo piano politica italiana’

Giugno 12, 2023

Torino, 12 giu. (Adnkronos) – Il Presidente Urbano Cairo con i Consiglieri, dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori e tutto il settore giovanile del Torino Football Club, “profondamente commossi, sono vicini con affetto alla famiglia Berlusconi per la scomparsa di Silvio Berlusconi, geniale imprenditore, grande innovatore e figura di primissimo piano della politica italiana”, lo scrive il club granata nel messaggio pubblicato sul sito ufficiale. “Berlusconi, proprietario del Monza, è stato per 31 anni Presidente del Milan, con un palmarès che ha reso il Club rossonero una delle Società più titolate e conosciute in tutto il mondo. Ai suoi affetti più cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l’abbraccio nel ricordo di un grande protagonista”.