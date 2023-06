Berlusconi: Calenda, ‘basta polemizzare, che senso ha? Chiudiamo con 30 anni fallimentari’

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu (Adnkronos) – “Dovremmo chiudere questa vicenda, che senso ha? Io ho cercato di tenere un atteggiamento equilibrato che riconoscesse le capacità di Berlusconi ma non rivedesse il giudizio storico su questi 30 anni negativi per il Paese. Adesso questa storia è chiusa”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7, parlando delle polemiche dopo la morte di Berlusconi.

“Non è chiuso il fallimento clamoroso di questi anni 30 anni di berlusconismo e anti berlusconismo che non si è occupato di Sanità, scuola, di quello che conta -ha proseguito il leader di Azione- Dobbiamo chiudere questo bipolarismo in cui si parla solo del fatto se sei con Berlusconi o contro Berlusconi. Mi sono rotto le scatole di occuparmi, come fossi all’asilo, di essere contro qualcuno senza spigare come fare le cose”.