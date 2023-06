Berlusconi: Capello, ‘un genio, fatto cose incredibili in tanti campi, in altri perseguitato’

Giugno 12, 2023

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – “Silvio Berlusconi è stato un genio. Aveva una visione per la quale era anni avanti. In tanti campi ha fatto cose incredibili, come nel calcio e nel mondo imprenditoriale, in altri ambiti lo hanno perseguitato”. Così il suo ex allenatore al Milan Fabio Capello ricorda all’Adnkronos Silvio Berlusconi scomparso questa mattina all’età di 86 anni. “A lui devo tutta la mia carriera di allenatore -ricorda Capello-. Dopo 4 anni di scrivania mi chiamò al Milan. La cosa mi stupì ma mi reso orgoglioso e ottenemmo risultati straordinari”.