Berlusconi: Casellati, ‘un mese fa l’addio, sue idee continuano a guidare nostre azioni’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Un mese fa è mancato il nostro amato Presidente Berlusconi, un genio, un visionario, uno statista che ha trasformato profondamente la politica e il sistema dei partiti. Tutto ciò che egli ha saputo costruire in vita, gli insegnamenti che ci ha trasmesso e la difficile eredità politica che ci ha lasciato non smetteranno mai di ispirare chi, come lui, crede – oggi come ieri – che la ‘rivoluzione liberale’ sia la strada giusta, l’unica possibile, per far crescere l’Italia del fare e rendere centrale il nostro Paese a livello internazionale. Ciao Presidente, il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori, le tue idee continueranno a nutrire i nostri pensieri e a guidare le nostre azioni”. Lo scrive sui social il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati.