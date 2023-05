Maggio 15, 2023

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – Silvio Berlusconi ha appena ricevuto la visita dell’amico Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, all’ospedale San Raffaele di Milano. Oggi è il 41esimo giorno dal suo ricovero: l’ex premier è entrato in ospedale lo scorso 5 aprile per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Si attende un comunicato di aggiornamento sulle sue condizioni di salute.