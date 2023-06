Berlusconi: da Salvini omaggio con foto mentre si sbarba, ‘l’unico che è riuscito a farmi radere’

Giugno 13, 2023

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – Torna sul rimprovero per la barba lunga Matteo Salvini. Ieri, nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi, il leader della Lega, è più volte intervenuto su Rai e altre reti, per un suo ricordo del Cavaliere. Spesso commosso, ha poi raccontato come più volte Berlusconi lo avesse invitato a radersi. Oggi su Facebook posta una sua foto allo specchio, mentre si taglia la barba, prima con schiuma in viso, poi con il rasoio in primo piano, sorridente e senza più peli.

“Era una scommessa tra me e lui – scrive nel post su Fb – accadde quel che accadde e, arrivato a casa sua, mi fece trovare a tavola di fianco al piatto un completo con rasoio, salviette e schiuma da barba. ‘Me lo avevi promesso, adesso finalmente tagliatela quella barba’”. Salvini chiosa scrivendo che “l’unico che in 10 anni sia mai riuscito a farmi tagliare la barba, è stato proprio Silvio! Che comunque la settimana dopo, quando mi vide sbarbato, mi consigliò di farla ricrescere! Unico, nel lavoro e nel sorriso”.”Lasci un grande vuoto Silvio, cercheremo di riempirlo con cose belle”, è la frase finale di Salvini.