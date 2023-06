Giugno 14, 2023

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Festeggiare la morte di una persona è vergognoso ed inquietante. Condanno fermamente l’ iniziativa assunta da Labas a Bologna riferita a Berlusconi. La sua morte non ha cancellato ragioni di critica alla sua politica ma in democrazia iniziative come questa sono inaccettabili”. Così Andrea De Maria del Pd su twitter.