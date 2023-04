Berlusconi, diagnosticata forma di leucemia: inizia chemioterapia

Aprile 6, 2023

Milano, 06 apr. – (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos Salute, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano con una polmonite, avrebbe “una forma di leucemia” scoperta “da qualche settimana”, per la quale “ha iniziato i primi trattamenti di chemioterapia”.

La prima notte in ospedale per Berlusconi è trascorsa senza particolari novità. Il leader di Forza Italia, ricoverato in terapia intensiva cardiotoracica, è affiancato dalla compagna Marta Fascina. Oggi non sarà diffuso alcun bollettino medico. E’ quanto si apprende da fonti ospedaliere che, tuttavia, aggiungono: “Nessun bollettino, almeno per ora”.

Al San Raffaele questa mattina è tornato Paolo Berlusconi per andare in visita dal fratello e sono arrivati Luigi Berlusconi, l’ultimo dei cinque figli di Silvio, e Marina Berlusconi, la primogenita. Luigi Berlusconi è arrivato a bordo di un’auto scura ed è entrato dal lato posteriore del nosocomio, che dà su via Olgettina. I tre si sono trattenuti nel nosocomio per poco più di due ore.

“Notte tranquilla, le condizioni sono stabili” ha detto ad Affaritaliani.it il vicepremier, ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia, Antonio Tajani. “Ho parlato col professor Zangrillo che mi ha detto che le condizioni sono stabili – ha poi affermato intervenendo a Start su Sky TG24 – Lui chiama al telefono dirigenti del suo partito e questo significa che è vigile e dà indicazioni concrete”.

A quanto si è appreso infatti da una nota dell’Ufficio stampa di Forza Italia, Berlusconi questa mattina ha telefonato a Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in Parlamento, al governo e in Forza Italia perché “il Paese ha bisogno di noi!”. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre, si apprende dalla nota.

“Il presidente Berlusconi mi ha chiamato questa mattina: ero con dei colleghi al telefono e vedevo l’insistenza di una telefonata. La cosa mi ha fatto molto piacere, mi ha detto che ha lavorato fino a ieri sera e che si è interessato dei lavori parlamentari e dell’impegno di Forza Italia per il sostegno al governo” ha detto Barelli. “Era impegnato – ha ribadito il presidente dei deputati azzurri – nel voler essere informato dei lavori parlamentari e dell’attività organizzativa del partito, come se niente fosse. Ovviamente è una persona ricoverata, risulta che sta reagendo alle cure in maniera significativa. Credo che questa telefonata faccia ben sperare”.

A margine del saluto ai dipendenti di Palazzo Madama per la Pasqua, Gasparri, a chi gli chiedeva della telefonata ricevuta questa mattina dal leader di Fi, ha risposto: “Berlusconi ha fatto delle telefonate stamattina, già mi sembra questo un segno di speranza, direi che l’ho sentito normale, anche se so bene il contesto, per questo ho evitato che facesse sforzi”. “Ci ha detto di agire, è stato commovente, anche perché ieri sera ci siamo addormentati tutti preoccupati”, ha aggiunto. “Il presidente c’è – ha sottolineato – ora tocca ai medici, immagino che la vicenda sia impegnativa, ma il solo fatto che lui abbia pensato di voler comunicare ti dà lo spirito del personaggio”. “Ora aspettiamo e vediamo – ha concluso – Capisco la sua volontà di dare un segnale”.