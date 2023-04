Berlusconi e la battuta sui social: “Vi tulipano. Scusate, vi abbraccio tutti”

Aprile 2, 2023

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Oggi è la domenica delle Palme, ma per me è anche la festa di tutti i fiori. Io li amo tutti, ma più di tutti amo i tulipani, soprattutto per la varietà dei loro colori. E allora guardate cosa ho combinato: un prato, un grande prato tutto di tulipani a casa mia, vi piacciono? Allora cercherò di farvelo vedere meglio in televisione. Per ora vi tulipano, no scusate ho sbagliato; vi saluto e vi abbraccio tutti!”. Lo scrive su Facebook il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, allegando una fotografia che lo ritrae sorridente nel mezzo di un prato fiorito di tulipani.